ЗМІ: Інвестиції в українську економіку скоротилися на 14,6%

Після двох років зростання обсяг капітальних інвестицій в економіку знову почав знижуватися. У I півріччі вкладення склали 103,3 млрд грн, що на 14,6% менше, ніж в аналогічному періоді 2012 року.

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Слід зазначити, що минулого року капітальні інвестиції зростали двозначними темпами - 29,8%. Скорочувалися вони в 2008-2010 роках у розпал економічної кризи, повідомляє Комерсант-Україна.

Найбільше падіння (-41,5%) було зафіксовано в 2009 році.

Значною мірою спад інвестування в основний капітал пояснюється високою базою порівняння.

"Нинішній спад був очікуваним, враховуючи великі вкладення в підготовку інфраструктури до футбольного чемпіонату Євро-2012", - відзначає директор економічних програм Центру ім. Разумкова Василь Юрчишин.

Через рік найбільш високі темпи спаду спостерігалися в регіонах, задіяних для організації чемпіонату: Донецькій (-31,2%), Харківській (-56,2%), Львівській (-31,4%), Київській (-20,3%) областях і в Києві (-16,9%). Більш ніж у два рази знизилася частка коштів держбюджету в інвестиціях.

У цій ситуації зросла частка коштів, інвестованих за рахунок власних коштів підприємств (з 61,4% до 62,8%), кредитів (з 17,5% до 18,4%) і коштів місцевих бюджетів (з 1,9% до 2,2%).

Втім, у грошовому вимірі ці інвестиції також зменшилися. Скорочення вкладень в основний капітал уникли промисловість (+6,5%) і сільське господарство (+0,6%). Знизилися інвестиції в будівництво і сферу послуг: транспорт, торгівлю, фінансову і страхову діяльність.

"Незважаючи на те, що попит на послуги як і раніше зростає, скорочення капітальних інвестицій відображає обережні очікування бізнесу в першу чергу у зв'язку з тривалим гальмуванням зростання доходів громадян", - розповідає головний економіст ІК Dragon Capital Олена Бєлан.

Позитивна динаміка була зафіксована у десяти областях та Севастополі. Найбільші темпи припливу інвестицій були у Миколаївській (+65,5%), Чернігівській (+22,2%) та Одеській (+20,2%) областях.

За оцінками експертів, спад капітальних інвестицій триватиме до 2015 року. "В умовах економічної нестабільності і невизначеності інвестори не поспішають вкладати кошти в капітальні проекти, в кращому випадку зберігаючи інвестиції на колишньому рівні. А в 2014 році з'явиться фактор політичної невизначеності напередодні президентських виборів 2015 року", - прогнозує пані Бєлан.