«Укрзалізниця» ввела електронний квиток на поїзд Київ-Сімферополь

Як повідомляє прес-служба, пасажири, які придбали квитки через Інтернет, зокрема на поїзд № 11/12 Київ-Сімферополь-Київ, можуть більше не звертатися у залізничні каси, а самостійно з роздрукованими електронними проїзними документами відправлятися на посадку в потяги.

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Крім того, у жовтні 2013 року Державна адміністрація залізничного транспорту України планує розширити список поїздів, на які пасажири зможуть придбати електронні квитки, зокрема, № 91/92 Київ - Львів, № 79/80 Київ - Дніпропетровськ, № 105/106 Київ - Одеса, № 63/64 Київ - Харків.

«До кінця року заплановано ввести електронні квитки у всіх пасажирських поїздах внутрішнього сполучення», - йдеться в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури очікує, що до кінця 2013 року дію електронних квитків буде поширено на всі поїзди внутрішнього сполучення.

«Укрзалізниця» через інтернет реалізувала в січні-серпня 2013 більше 3,1 млн квитків.