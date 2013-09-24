«Електровози, над якими працює «Укрзалізниця», здатні працювати на двох видах струму - змінному і постійному, тому в місцях стикування різних систем живлення електрифікованих ділянок залізниць України не потрібно буде міняти локомотив, що у свою чергу позитивно позначиться на швидкості проходження поїздів», - сказано в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

За даними прес-служби, двосистемні електровози виготовлятимуть на спільному українсько-чеському підприємстві, яке буде створено за участю чеської компанії Skoda Transportation і Запорізького электровозоремонтного заводу. На даному етапі готується пакет документів зі створення спільного підприємства і розглядаються можливі варіанти фінансування будівництва складально-випробувального комплексу електровозів на території Запорізького електровозоремонтного заводу.

Як повідомляє прес-служба, під час реалізації українсько-чеського проекту планується виготовити 480 електровозів, з яких 50 двосистемних пасажирських електровозів, 330 односистемних пасажирських і 100 двосистемних вантажних електровозів.

«У конструкції цих електровозів планується використовувати більшу частину комплектуючих вітчизняного виробництва, а саме 90%. Очікується, що вже на перших електровозах буде використані комплектуючі десяти українських виробників залізничної продукції», - відзначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» ініціює розробку пасажирських двосистемних електровозів. У березні 2013 року Державна адміністрація залізничного транспорту України провела нараду за участю виробників тягового рухомого складу, комплектуючих деталей, вузлів і систем, які планується застосувати в майбутній конструкції пасажирських двосистемних електровозів для залізниць України.

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» передбачене Програмою економічної активізації на 2013-2014 роки, розробленої урядом України за дорученням Президента України.

Комплексна програма оновлення рухомого складу України на 2008-2020 роки передбачає поєднання придбання нового рухомого складу і модернізації того, що перебуває в експлуатації.

У рамках Програми на 2013 рік на модернізацію вантажних і пасажирських вагонів, тягового рухомого складу, шляхової техніки й іншого рухомого складу передбачається спрямувати майже 608 млн. грн.

Оновлення рухомого складу планується здійснювати в пасажирському господарстві за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, у вантажному господарстві та інфраструктурних проектах - за рахунок власних і залучених коштів залізниць.