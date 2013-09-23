Укрзалізниця скасувала один з рейсів Hyundai

Про це повідомила УНІАН прес-служба ПЗ.

Згідно з повідомленням, рішення про скасування цього поїзду було ухвалене у зв'язку з оптимізацією пасажирських перевезень і продовженням курсування поїзду №90/89 Дніпропетровськ-Сімферополь до Севастополя.

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Як повідомляв УНІАН, з 16 вересня поїзд № 90/89 Дніпропетровськ-Севастополь курсує щодня (відправлення з Дніпропетровська о 22:08, прибуття до Севастополя о 06:45; відправлення з Севастополя о 08:48, прибуття до Дніпропетровська о 17:08).

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить більш як 227 млн. тонн вантажів і більш як 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна шляхова мережа ПЗ перевищує 3,2 тис. км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.