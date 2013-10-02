Україна за місяць скоротила імпорт газу через Польщу на 16%

За даними керуючої газотранспортною системою Польщі компанії Gaz System, які має в своєму розпорядженні УНІАН, вересень став другим місяцем поспіль, коли Україна скоротила імпорт газу через польську ГТС.

У червні закупівлі газу "Нафтогазом України" зросли в місячному вираженні майже на 12% після 3% зростання в червні, а в серпні до липня знизилися на 9%.

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Минулого місяця, згідно з оперативними даними Gaz System, українці щодоби імпортували від 2 до 4 млн. кубометрів газу на добу при максимально можливих обсягах у 4,8 млн. кубометрів.

При цьому поставки не велися в перші три дні вересня.

У серпні, згідно з остаточними даними, щодобові поставки складали майже 4 млн. кубометрів газу, при тому що вони здійснювалися 26 днів з 31 дня попереднього місяця.

У липні "Нафтогаз" імпортував через Польщу 113 млн. кубометрів газу після 101 млн. у червні, при тому що пункт "Хермановіце", через який здійснюються ці поставки, дає змогу прокачувати майже 150 млн. кубометрів газу за місяць.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня польське видання Gazeta Prawna написало з посиланням на свої джерела, що польська PGNIG має намір поборотися з RWE Supply & Trading та іншими не названими компаніями за право поставляти газ до України.

За даними газети, йдеться про щорічні поставки до 1,7 млрд кубометрів вартістю 700 млн. дол.

PGNIG не виключила можливості поставок газу до України, зазначивши, що це залежатиме від її газового балансу і того, чи буде оголошено аукціон на доступ до вільних потужностей пункту "Хермановіце".

Довідка УНІАН. Польща стала першою країною, що входить до Євросоюзу, через яку Україна з листопада 2012 почала поставку газу, намагаючись замінити дорогий російський газ, який обходиться країні дорожче за прямим контрактом з "Газпромом" ніж через посередника з Європи.

Україна на практиці може купити через Польщу менш як 4,8 млн. кубометрів газу на добу, або близько 1,75 млрд на рік, через те, що контракт RWE з Gaz System передбачає поставку з можливістю її припинення у разі технічної необхідності.