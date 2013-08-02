Україна збільшила імпорт газу через Польщу

Про це свідчать оперативні дані управляючої газотранспортною системою Польщі компанії Gaz System, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

У липні поставки газу до України здійснювалися впродовж 31 дня порівняно з 25 днями в червні, а щодобові поставки становили від 1,7 до 4,5 млн. кубометрів проти 3,3-4,5 млн. кубометрів у червні.

В середньому за добу український "Нафтогаз" імпортував 3,6 млн. кубометрів газу при максимальних технічних можливостях у 4,8 млн. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у червні Україна імпортувала через Польщу 100,9 млн. кубометрів газу, що на 3% більше, ніж у травні, але менше максимально можливих 144 млн. кубометрів.

Довідка УНІАН. Польща стала першою країною, що входить до Євросоюзу, через яку Україна з листопада 2012 року почала поставки газу, намагаючись замінити дорогий російський газ, який обходиться країні дорожче за прямим контрактом із "Газпромом", ніж через посередника з Європи.

Україна на практиці може придбати через Польщу менше технічно можливих 4,8 млн. кубометрів газу на добу або близько 1,750 млрд на рік через те, що підписаний контракт передбачає поставки з можливістю їх припинення у разі технічної необхідності.

Минулого року український "Нафтогаз" придбав у Росії 33 млрд кубометрів газу або в середньому 90 млн. кубометрів на добу.