Україна в січні-серпні скоротила імпорт газу на 29%

Споживання газу також скоротилося. За січень-серпень воно становило 32,4 мільярда кубометрів, що на 2,7 мільярда кубів, або 7,7%, менше, ніж за аналогічний період минулого року, за інформацією Міненерго повідомляє РІА Новости.

Видобуток газу за вказаний період збільшився на 2,7%, або 361,3 мільйона кубометрів, - до 13,9 мільярда кубів.

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За даними компанії "Укртрансгаз" на 25 вересня 2013 транзит російського газу до країн Європи по території України з початку року склав 59,7 мільярда кубометрів, що відповідає зростанню на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Київ купує газ у Росії, а також - по реверсу - в Європі. Торік почалися поставки через Польщу, навесні поточного року країна отримала перші обсяги через Угорщину. Україна також веде переговори про організацію поставок через Словаччину і Румунію.