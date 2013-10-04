Експерти: Регуляторна реформа України можлива за умови аналізу наявних проблем

Оцінка регуляторного впливу (ОРВ) являє собою процес визначення проблем і цілей регулювання, вибору альтернатив для досягнення цих цілей з метою виключення зайвих і необдуманих дій, з використанням наукових методів, що застосовуються для всієї наявної інформації, а також з урахуванням ідей, отриманих у ході консультацій, аналізу витрат і вигод обраних альтернатив. Про це заявила низка експертів зі Сполучених Штатів Америки та Росії - Скотт Якобз, Директор Jacobs, Gordova & Associates (Вашингтон) та Данило Циганков, директор Російського АРВ Центру Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» (Москва).

Іноземні фахівці розповіли про досвід своїх країн при запровадженні та імплементації в управлінській системі інструменту оцінки регуляторного впливу, а також дали практичні рекомендації, показали на практиці можливості застосування ОРВ в українській дійсності.

Основна роль ОРВ полягає у відсіві недоцільних рішень на етапі прийняття того чи іншого нормативно-правового акта, оцінці того, чи досягає регулювання поставлених цілей, а також в оцінці можливих наслідків нового регулювання, підкреслили експерти.

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Це дозволяє уникнути значної частини непотрібних, зайвих і шкідливих дій в процесі розробки законів і нормативних актів.

Ґрунтуючись на досвіді іноземних країн, регуляторні системи важко спроектувати і забезпечити їх функціонування.

Крім того, знайти правильний баланс між цілями регулювання, витратами і економічними вигодами є вкрай складним завданням. Експерти зазначили, що для того, щоб забезпечити цей баланс, мінімізувати ризики і не допустити негативних наслідків, особливо в галузі економічної ефективності, динамічності та конкурентоспроможності, необхідно правильно оцінити всі «за» і «проти» будь-якого регулювання.