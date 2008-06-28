Луценко у Тбілісі переймає досвід країн СНД

Сьогодні у столиці Грузії Тбілісі розпочинається чергове засідання Ради міністрів внутрішніх справ країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, протягом двох днів керівники правоохоронних відомств Співдружності обговорять стан виконання міждержавних програм боротьби зі злочинністю, зокрема, незаконним обігом наркотиків, нелегальною міграцією, торгівлею людьми та перспективи розвитку подальшої співпраці між міністерствами внутрішніх справ держав – учасниць СНД у боротьбі з міжнародною транснаціональною злочинністю. Делегацію нашої держави очолив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО. У своєму виступі він наголосив, що органи внутрішніх справ держав-учасниць СНД є давніми й надійними партнерами МВС України.

«Немає сумнівів у необхідності наших контактів. Наша особиста зустріч дає прекрасну можливість не тільки обговорювати питання взаємодії, але й можливість орієнтувати один одного про реформи в діяльності органів внутрішніх справ держав СНД. Ми з великою зацікавленістю вивчаємо та переймаємо досвід інших країн у цій сфері» - , підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Також глава українського МВС зазначив, що співпрацю між учасниками самміту СНД необхідно продовжити і надалі та наголосив на найбільш пріоритетних напрямках співробітництва. Насамперед, це - організація та проведення спільних широкомасштабних оперативно - профілактичних операцій, надання своєчасної допомоги в розшуку злочинців та осіб, які зникли без вісти, сприяння в розшуку краденого автотранспорту та предметів антикваріату, розкриття особливо небезпечних та резонансних злочинців, скоєних організованими злочинними групами з міжнародними зв’язками та протидія міжнародному тероризмові.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, ця зустріч вкотре показала велику зацікавленість правоохоронних відомств у подальшому розвитку та зміцненні співпраці. «Впевнений, що наша зустріч та обмін думками, досягнуті між нами домовленості з поглиблення співробітництва також будуть служити на благо безпеки наших співвітчизників», - наголосив міністр внутрішніх справ України.

Для подальшого діалогу Ю.ЛУЦЕНКО запросив присутніх у вересні цього року відвідати Україну та взяти участь у Восьмій міністерській конференції з питань міграції, що відбудеться під егідою Ради Європи.