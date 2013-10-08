Врадіївська справа: Крашковій стало погано, суд оголосив перерву до завтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це біля суду повідомила прокурор Наталія Висоцька.

Після перерви суд планував у закритому режимі опитати потерпілу.

"Вона (Крашкова) сказала, що не може бути допитана за станом здоров'я, їй потрібно прийняти ліки і відпочити", - сказала Висоцька.

Суд продовжить розгляд справи завтра, 9 жовтня, о 10.00.

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Планується опитати потерпілу, а також свідків у цій справі.

Сьогодні у закритому режимі суд заслухав свідчення одного з підсудних - єгеря Сергія Рябіненка.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 пп. 4, 6, 9, 12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, скоєного з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив рішення про те, що справа про зґвалтування і спробу вбивства Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крашкової. Згідно з рішенням суду, початок розгляди справи по суті призначено на 8 жовтня.

Крім того, Первомайський районний суд ухвалив рішення про продовження утримання під вартою всіх обвинувачених до 25 листопада.