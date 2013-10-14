Сьогодні відзначають одне з найбільших церковних свят - Покрову

Свято Покрови встановлено на честь явлення Пресвятої Богородиці у константинопольському Влахернському храмі.

Історія свідчить, що у 910 році під час вторгнення сарацинів в межі Візантійської імперії святий Андрій Юродивий та його учень Єпіфаній, перебуваючи у 1-й день жовтня (14 жовтня за новим стилем) у Влахернському храмі, де зберігалася риза Богородиці, під час всенощного недільного співу бачили в повітрі явлення Пресвятої Діви Богородиці. Вона зняла зі своєї голови покрову і накрила нею тих, хто молився у храмі, захищаючи людей від ворогів видимих і невидимих.

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Явлення спершу прославили віряни церкви, а потім жителі всього Константинополя. Жителі міста, почувши про це диво, почали сподіватися, що Бог за молитвами Заступниці позбавить їх від нашестя сарацинів. Незабаром після явлення Пресвятої Богородиці сарацинів вигнали із Константинополя. У Влахернській церкві збереглася пам'ять про явлення Богоматері, але грецька церква це свято не відзначає.

Покрова Пресвятої Богородиці вважається символом захисту, заступництва і втіхи, молитви про спасіння світу від бід і страждань. Цього дня віруючі просять в Цариці Небесної захисту та допомоги.

Пресвята Богородиця вважається покровителькою українських козаків, тому з 1999 року в Україні 14 жовтня відзначається День українського козацтва.

Також 14 жовтня 1942 року було офіційно утворено Українську повстанську армію.