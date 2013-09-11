Сьогодні відзначають день Усічення голови Іоанна Хрестителя (Головосіка)

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ), віряни у цей день дотримуються суворого посту.

Про мученицьку смерть Івана Предтечі детально розповідається в Євангелії від Марка. Іван Хреститель засуджував царя Ірода за те, що той жив із дружиною свого рідного брата – Іродіадою. Відтак жінка захотіла помститися Іванові і таким чином приховати свій ганебний вчинок. Одного разу, коли Ірод святкував свій день народження, для нього танцювала танець донька Іродіади – Саломея. Цей танець дуже сподобався Іродові і він пообіцяв дівчині, що виконає будь-яке її бажання. Дівчина, за намовою матері, попросила відсікти Іванові Хрестителю голову. Ірод не відмовив, і голова Івана була відтята.

За переказом, Іродіада закопала його голову в нечистому місці. Але Іоанна, дружина Іродового домоправителя Хузи, поховала голову Івана Хрестителя в глиняній посудині на горі Оливній. Тіло Івана Хрестителя взяли тої ж ночі його учні поховали в Севастії, там, де стався злочин.

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362 року за наказом імператора Юліана Відступника язичники розкопали могилу Івана Хрестителя та намагалися спалити його останки, та християнам вдалося викупити частину та переправити в Олександрію.

Усічення голови Івана Хрестителя, якого ще називають Предтечею, за переказами, відбулося 32 року після Різдва Христового, та точна дата цієї події невідома. Відповідно до однієї з поширених версій 11 вересня (29 серпня за новим стилем) цю подію почали вперше поминати в Олександрійській Церкві на противагу святкуванням олександрійського нового року, початок якого припадав на цей день. І у Вірменії згадку про усічення голови Предтечі встановили цього дня, оскільки там також він був першим днем новоліття.

Згідно з переказами, поминати день усічення голови Предтечі Господнього Івана почали ще його учні. Але традиція остаточно сформувалися в V ст.

Пам'ять про Івана Хрестителя або Івана Предтечу у східній літургійній традиції має особливе місце.

Канон на Усічення голови Івана Хрестителя, який вміщений у сучасних богослужбових книгах, уклав преподобний Андрей Критський, який також є автором відомого покаянного Великого канону.

В Україні вважається, що цього дня не можна їсти нічого круглого або червоного, не можна нічого різати або брати в руки ріжучі предмети.