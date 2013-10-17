Троє молодиків пограбували і спробували спалити пенсіонера та його дружину

Полтавський районний суд у середу, 16 жовтня, виніс вирок трьом членам організованої злочинної групи, які пограбували і намагалися вбити пенсіонера та його дружину.

Про це УНІАН повідомив прокурор відділу прокуратури області Ігор Сорокін.

За його словами, в лютому члени організованої злочинної групи, у віці від 20 до 23 років, скоїли розбійний напад на сім'ю пенсіонерів з Машівки. Жорстоко побивши сімейну пару, злочинці заволоділи 600 гривнями і банківськими картками, на яких налічувалося майже 3 тис. грн.

Щоб приховати злочин, злочинці зв'язали 75-річному чоловікові і його 48-річній дружині руки дротом і, накривши їх ковдрою, підпалили диван. Жінка зуміла виплутатися і відкинути ковдру, яка вже горіла, завдяки чому подружжю вдалося втекти від нападників через вікно.

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На суді злочинці повністю визнали свою провину і попросили вибачення у постраждалих.

За рішенням суду, організатор злочину одержав 8 років в'язниці, ще двоє членів групи - 7,5 і 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна, яке належить їм.