У Тернополі шахрай, представившись родичем, видурив у пенсіонерки 9 тисяч

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, до 79-річної жінки на стаціонарний телефон зателефонував чоловік, який представився її племінником. Причому голос справді був схожим і жінка була переконана, що розмовляє зі своїм родичем.

Чоловік повідомив, що він скоїв ДТП і йому терміново необхідні гроші, аби залагодити ситуацію. При цьому пояснив, що не може покинути місце аварії, а тому за грошима приїде його товариш.

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Оскільки грошей пенсіонерка вдома не мала, то чоловікові, який невдовзі приїхав до неї, вона дала свою пенсійну картку та пін-код до неї.

Коли ж впродовж дня так і не дочекалася реакції від племінника, сама почала з’ясовувати, чим завершилась історія з ДТП. Зрозумівши, що її ошукали, жінка звернулася до правоохоронців. Встановлено, що з картки пенсіонерки було знято 9 тис. грн.

Розпочато кримінальне провадження, міліціонери розшукують шахрая.