Цього року 87 кримських чиновників попалися на хабарах

З початку року в Криму на хабарах "погоріли" 87 чиновників. Як розповів начальник управління нагляду за органами по боротьбі з корупцією прокуратури АРК Сергій Чухраєв, до числа небайдужих до чужих грошей потрапили сім мерів, чотири депутати і сім міліціонерів. За його словами, рекордсменом виявився один з керівників Фонду майна України в Криму і Севастополі, який зажадав $20 тис. з орендаря одній з торгових майданчиків на міській набережній. Зараз справа знаходиться в суді, пише "Сегодня".

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Окремі випадки наочно демонструють, наскільки небезпечна жадібність і яких наслідків вона може призвести. Так, начальник відділення Сімферопольської виправної колонії № 102 позбувся посади і загримів до в'язниці на шість років за смішну за нинішніми мірками суму в 400 грн. Саме в стільки чоловік оцінив свої послуги з передачі наркотиків одному з ув'язнених.