В цьому році ще жоден прокурор не узяв хабара - ГПУ

У Генеральній прокуратурі України стверджують, що цього року жоден прокурор не скоїв корупційного правопорушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив начальник Головного управління з нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами, що ведуть боротьбу зі злочинністю і корупцією, Генеральної прокуратури Володимир Кривуценко.

На питання, чи були викриті самі працівники прокуратури в корупційних діях у 2013 році, він відповів: "Що стосується працівників прокуратури, минулого року притягнуто до відповідальності 8 працівників прокуратури. Кадрова і виховна робота сприяли тому, що в цьому році злочинів працівниками прокуратури не здійснювалося".

За словами Кривуценко, корупційні злочини мають "високий ступінь латентності", тому складні у виявленні.

Як повідомив Кривуценко, цього року до судів було направлено майже 1300 обвинувальних актів за кримінальні діяння, що стосуються корупції, і притягнуто до відповідальності 1,5 тис. чоловік.

Найбільша кількість корупціонерів була виявлена в Донецькій, Дніпропетровській і Луганській областях. У бюджетній сфері виявлено 218 злочинів, що стосуються корупції, в земляній – 136, у сфері освіти – 142, у банківській системі – 15.

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Що стосується співробітників правоохоронних органів, то, за словами Кривуценка, "в цьому році до відповідальності притягнуто 168 співробітників МВС, 26 співробітників Державної кримінально-виконавчої служби, 19 – митниці, 48 – податкової служби і 12 професійних суддів".

Як зазначив прокурор, половина корупційних порушень, за які настає кримінальна відповідальність, - це хабар.

За словами Кривуценка, сума шкоди від корупційних дій становила 75 млн. грн, із них 46 млн. грн – шкода державі.

Як сказав начальник головного управління ГПУ, було складено 2 тис. адміністративних протоколів, до відповідальності притягнуто 1,5 тис. посадовців органів влади місцевого самоврядування.

Кривуценко нагадав, що найбільшою задокументованою сумою хабара були 11 млн. доларів, які вимагав директор Інституту педагогіки Національної академії наук. За його словами, розслідування справи було завершене минулого року, і зараз вона перебуває на розгляді в суді.

Крім того, виявлено ще кілька хабарів у розмірі понад 1 млн. грн, а саме - 5,6 млн. грн, 2,5 млн. грн, 1,8 млн. грн та 1,2 млн. грн, повідомив Кривуценко.