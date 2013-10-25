Данилишин подякував Генпрокуратурі та збирається в Україну

Також він заявив про намір повернутися в Україну, сказано у заяві Данилишина, розміщеній на сайті Укргазета.ua.

«Хочу також висловити вдячність працівникам Генеральної прокуратури України, які проявили професійність і витримку при розслідуванні матеріалів моєї справи. Знаю, що процес розслідування був непростим, але в органах прокуратури є справжні професіонали», - йдеться у заяві.

Данилишин зазначає, що вже має підтвердження від Генпрокуратури про закриття справ проти нього за відсутністю складу злочину та відсутністю доказів.

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“В мене є дві постанови Генеральної прокуратури України, які мені були вручені представниками Генеральної прокуратури України та Посольства України в Чеській Pеспубліці. Перша – від 19.11.2012 року – про закриття кримінальної справи в частині, де я був як обвинувачений, за відсутністю складу злочину, і друга – про закриття кримінального провадження по окремих епізодах від 23.10.2013 року у зв’язку з тим, що не встановлено достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпано можливості їх отримати”, - йдеться у заяві.

Також Данилишин сподівається, що згодом будуть відомі й люди, які були зацікавлені у відкритті проти нього кримінальних справ.

“Думаю, що прийде час і будуть названі всі, хто стояв за цією справою, – люди, які бажають підриву незалежності України, зміни її вектора розвитку, знищення національної науки та її поглинання гастролерами із сусідніх країн, ті, хто прагнув подальшої олігархізації і криміналізації України”, - йдеться у заяві.

Данилишин наголосив, що буде “підтримувати зусилля тих керівників держави, на яких посадах вони б не знаходилися, які прагнуть до підписання Договору про асоціацію з Європейським Союзом, борються з олігархізацією економіки, викорінюють кримінальне засилля в усіх сферах суспільства”.

“На жаль, цього не могла домогтись попередня влада, в якій я працював, тому я бажаю успіхів і настійливості на цьому шляху Президенту України Віктору Януковичу. Його послідовність і впевненість дій у цих напрямках знаходять підтримку як у європейських структурах, так і всередині країни”, - зауважив Данилишин.

У заяві він знову висловив намір повернутися в Україну після того, як в нього завершаться контракті з вишами Чехії та Німеччини.

“В даний час моє основне завдання – завершити громадську акцію «Місія України в Європі» і сприяти підписанню Угоди про асоціацію та ЗВТ є ЄС, якої бояться як окремі представники влади, так і опозиції. Крім того, маю ще ряд контрактів з вишами Чехії і Німеччини на здійснення навчального процесу. Після їхнього завершення – повернуся в Україну”, - написив Данилишин.

Довідка УНІАН. У січні 2011 року Чехія надала політичний притулок Данилишину, стосовно якого в Україні було порушено кримінальну справу про нанесення збитків державі на 13,9 млн грн через державні закупівлі у одного учасника. Данилишина було оголошено у міжнародний розшук в серпні 2010 року.

Українська опозиція називала арешт Данилишина переслідуванням з політичних мотивів. Данилишин був міністром в уряді Юлії Тимошенко з 2007-го по 2010 рік.

У березні цього року МВС поінформувало, що кримінальне провадження стосовно Данилишина закрито наприкінці 2012 року за відсутністю складу злочину і його знято з міжнародного розшуку.

У Генеральній прокуратурі підтвердили цю інформацію. «Мова йде про ту справу, за якою його затримали у Чехії», – сказала керівник прес-служби Генпрокуратури Маргарита Велькова. «Кримінальне провадження закрито, Данилишина знято з міжнародного розшуку», – підтвердила вона.

19 вересня, за даними ЗМІ, Данилишина допитали у Празі. Як сказала газеті “Сегодня” заступник генпрокурора Лілія Фролова, Данилишина було допитано чеською поліцією в рамках міжнародно-правового доручення слідчого ГПУ. Його допитували у присутності співробітників Генпрокуратури, і він надавав свідчення у кількох кримінальних справах, але не як обвинувачений, а як свідок, сказала Фролова.