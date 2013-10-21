П'яні одесити побили таксиста до смерті

В Одесі двоє п'яних чоловіків, влаштувавши бійку, жорстоко побили таксиста, від чого той згодом помер. Як повідомляє прес-служба Одеської міської ради, вбивця, раніше судимий за аналогічний злочин 42-річний чоловік, вже затриманий, пише "Сегодня".

У ніч з 13 на 14 жовтня на перетині вулиць Єкатерининської та Жуковського сталася масова бійка. Двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння підійшли до таксиста і зажадали відвезти їх за певною адресою, але водій відмовився обслуговувати п'яних пасажирів. У відповідь на відмову чоловіки почали бити таксиста, за якого заступилися колеги, які очікували пасажирів неподалік.

П'яні хулігани відступили, але через деякий час повернулися з підмогою. У результаті чергового нападу, водій таксі отримав ножові поранення в область попереку і був госпіталізований. Через кілька днів у лікарні потерпілий помер.

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Відносно підозрюваного у вбивстві відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України, але зараз вирішується питання про перекваліфікацію кримінальної судочинства на ч. 2 ст. 121 КК України (умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Ведеться досудовий розгляд.