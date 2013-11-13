Півтори сотні гектарів Біличанського лісу віддали під забудову

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на засіданні Київради. Обидва рішення підтримали всі 85 зареєстрованих на той момент у сесійній залі депутатів.

«Змінити цільове призначення земельної ділянки… І дозволити її використання для будівництва та експлуатації індустріального парку та об’єктів будівництва у його межах в рамках реалізації проекту «БІОНІК Хілл», - йдеться в рішенні.

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Рішення прийнято зважаючи на клопотання ТОВ «Біонік Ленд», у власності якого земельні ділянки перебувають на підставі держактів від 11 грудня 2012 року.

На вказаних землях розташований комплекс будівель, які є власністю товариства.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2013 року Київрада затвердила план території Біличанського лісу для "БІОНІК Хілл" на земельній ділянці на вулиці Пономарьова, 1-а у Святошинському районі Києва.

На сесії, де розглядалось питання, виступили представники громади Києва, які підкреслили, що йдеться про територію Біличанського лісу. Зокрема, представник Комітету захисту Біличанського лісу Вероніка Агеєва зазначила, що проект “БІОНІК Хілл” (BIONIC Hill) передбачає будівництво 35-тисячного мікрорайону з житловою та офісною забудовою в центрі Біличанського лісу.

Вона звернула увагу на те, що захисники лісу очікують підписання Президентом України указу про надання Біличанському лісу статусу національного природного парку.

За її словами, детальний план території Біличанського лісу після підписання відповідного указу Президента треба буде розглядати вже виходячи з інших умов, а саме - з урахуванням статусу цього лісу як національного природного парку.

У відповідь депутат Київради (фракція ГАК) Юрій Бондар сказав, що майданчик, який відводиться під “БІОНІК Хілл”, - це територія колишньої військової частини. За його словами, жодної шкоди лісу в даному випадку не буде завдано, а громада Києва має позитивно ставитись до того, що знайшовся інвестор, який зацікавився цією територією.

Згідно з доданим до проекту рішення проектним планом території забудови, в межах інноваційного парку «БІОНІК Хілл» планується побудувати, крім навчально-дослідницького центру, конференц-зали та офісні будівлі з шоу-румом, наукомістке виробництво. Заплановано також побудувати багатоквартирні житлові будинки і готель на 165 номерів, гуртожиток, ЖЕК, відділення зв’язку, підприємства побутового обслуговування, поліклініку на 700 відвідувачів, загальноосвітню школу на 33 класи, дитячий дошкільний заклад на 160 місць, приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля та аматорської діяльності, відеосалон, бібліотеку, торговельні заклади продовольчих та непродовольчих товарів. Передбачається відкрити заклади громадського харчування з магазинами кулінарії, фітнес-центрами, паркінг на 750 авто тощо.

У рішенні зазначається, що проект ДПТ пройшов громадське обговорення, і всі зауваження та пропозиції громадськості розглянуті на засіданні робочої групи, створеної відповідно до наказу Департаменту містобудування та архітектури від 22 січня 2013 року, враховані.

Довідка УНІАН. Проект «БІОНІК Хілл» був презентований на першому київському інноваційному форумі Kyiv City Open Doors 19-20 квітня 2012 року.

КМДА підписала меморандуми про співпрацю з 11 американськими інвесторами, які представляють венчурні фонди Кремнієвої долини, у рамках реалізації проекту з будівництва інноваційного парку.

За словами голови КМДА Олександра Попова, проект планується реалізувати у найближчі 2-3 роки. За його словами, меморандуми підписано з компаніями, які мають практичний досвід реалізації таких проектів і які будуть інвестувати кошти у реалізацію відповідних проектів.

Вартість проекту, за інформацією Попова, - близько 1 млрд доларів.