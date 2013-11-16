На Житомирщині відкрито провадження проти працівників колонії, які не виконали судові рішення про виплату боргів із зарплати

На Житомирщині відкрито кримінальне провадження проти працівників Коростенської виправної колонії № 71, які не виконали судові рішення про виплату боргів із зарплати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, наприкінці цього тижня Коростенська міжрайонна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України за фактом невиконання судових рішень службовими особами Коростенської виправної колонії № 71. Точна кількість цих зловмисників встановлюється.

Встановлено, що судовими рішеннями службовців колонії було зобов’язано виплатити звільненим працівникам заборговану зарплату та сплатити відповідні податки. Однак ці службовці, маючи реальну можливість погасити борги, умисно не виконали рішення судів. Після винесення постанов про арешт банківських рахунків та коштів у касі боржника, вони відкрили три нових поточних рахунки, на які надійшло понад 580 тис. грн.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснює прокуратура Житомирської області.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня у прокуратурі Житомирської області повідомили, що відомство направило до суду обвинувальний акт за кримінальним провадженням, відкритим за ч. 3. ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Коростенської виправної колонії № 71.

В ході розслідування встановлено, що кілька службовців установи, використовуючи службове становище, безпідставно не перераховували кошти, що утримувалися із заробітної плати засуджених за виконавчими листами у вигляді аліментів і шкоди, завданої громадянам, юридичним особам і державі.

Таким чином, 712 тис. грн використано не за призначенням, чим спричинено тяжкі наслідки і порушено конституційні права громадян.