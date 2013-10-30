Тюремники на Житомирщині привласнили понад 700 тисяч гривень зарплати ув'язнених

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, прокуратурою області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3. ст. 364 КК України, розпочатому Коростенською міжрайонною прокуратурою за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Коростенської виправної колонії № 71 управління Державної пенітенціарної служби України в області.

В ході розслідування встановлено, що кілька службовців установи, використовуючи службове становище, безпідставно не перераховували кошти, що утримувалися із заробітної плати засуджених за виконавчими листами у вигляді аліментів і шкоди, заподіяної громадянам, юридичним особам і державі.

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Таким чином, 712 тис. грн використано не за призначенням, чим спричинено тяжкі наслідки і порушено конституційні права громадян.

Наразі в кримінальному провадженні прокуратура затвердила обвинувальний акт, який направила до суду для розгляду по суті. Інших подробиць цієї справи прокуратура не повідомляє.