Тюремники на Житомирщині привласнили понад 700 тисяч гривень зарплати ув'язнених

12:23, 30 жовтня 2013
Суспільство
514 0

У Коростенській колонії службовці незаконно використали понад 700 тис. грн зарплати ув’язнених

хабар взятка

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, прокуратурою області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3. ст. 364 КК України, розпочатому Коростенською міжрайонною прокуратурою за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Коростенської виправної колонії № 71 управління Державної пенітенціарної служби України в області.

В ході розслідування встановлено, що кілька службовців установи, використовуючи службове становище, безпідставно не перераховували кошти, що утримувалися із заробітної плати засуджених за виконавчими листами у вигляді аліментів і шкоди, заподіяної громадянам, юридичним особам і державі.

Читайте також: Тюремники кажуть, що в'язні будували дім не начальнику колонії

Таким чином, 712 тис. грн використано не за призначенням, чим спричинено тяжкі наслідки і порушено конституційні права громадян.

Наразі в кримінальному провадженні прокуратура затвердила обвинувальний акт, який направила до суду для розгляду по суті. Інших подробиць цієї справи прокуратура не повідомляє.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter