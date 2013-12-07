Негода в Україні залишила без світла 78 населених пунктів

В ніч з 6 на 7 грудня через сильні пориви вітру, внаслідок спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 78 населених пунктів у чотирьох областях України.

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Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, зокрема в Рівненській області знеструмлено 32 населені пункти, у Львівській – 21, у Волинській – 20 та на Київщині – 5.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.