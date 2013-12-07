У трьох штатах США оголосили надзвичайний стан (відео)

Одразу три штати США - Оклахома, Арканзас і Теннессі оголосили надзвичайний стан через потужний арктичний циклон, який обрушився на США аномальними снігопадами, передає ТСН.

В результаті негоди вже загинуло більше 10 людей. Циклон приніс з собою окрім рясних снігопадів сильний вітер і похолодання. Найнижча температура повітря встановилася в Північній Дакоті, жителям якої доводиться миритися з 30-градусним морозом на початку грудня.

Читайте також: Кожара - Сікорському: Україна не планує впроваджувати надзвичайний стан

Зимова штормова негода призвела до масових відключень електроенергії. Через снігові опади та ожеледицю збільшилася кількість аварій на дорогах. Тільки в одному штаті Міннесота сталося 175 великих ДТП. Місцева влада просить людей відмовитися на час розгулу стихії від особистого транспорту і по можливості перейти на громадський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від крижаного арктичного циклону постраждали відразу кілька центральних штатів, найскладніша ситуація склалася в Міннесоті.