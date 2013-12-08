На завтра синоптики прогнозують в Україні мокрий сніг, дощ, ожеледь, хуртовини

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 9 грудня очікується вночі у західних областях, вдень на більшій частині території країни сніг, мокрий сніг, у південній частині з дощем, у західних, північних та більшості центральних областей місцями сильний сніг. В Україні подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

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Температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах та горах Криму 10-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму до 6° тепла.

У Київській області завтра вранці та вдень сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У столиці вранці та вдень сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.