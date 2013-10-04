Синоптики розповіли, яку погоду чекати взимку

«Хоча я такого за все своє життя не пам'ятаю , а мені вже 72 роки», - каже нам народний синоптик Валерій Некрасов. Але тепло ще прийде. « З 7 жовтня буде тепліше , протягом тижня бабиного літа очікується 13-17 градусів вдень і близько п'яти вночі , а з 15 - го знову похолодає, - продовжує Некрасов. - Перші заморозки почнуться тільки з 15 листопада. А зима прийде з 4 грудня, але до Нового року всі підтане», передає газета Вести.

Вже з 15 січня, прогнозує він, зима устаканиться: буде 15, максимум - 20, градусів нижче нуля. Також не згоден Некрасов з прогнозом американських і німецьких колег , які обіцяють нам сніжний апокаліпсис, причому ще більший, ніж минулого.

«Зима буде малосніжна, з помірними морозами . Не вірте , коли вам обіцяють Сибір з -30 , - каже Некрасов . - Але разом з тим, зима буде довга. Потеплішає лише наприкінці квітня. А в травні вже будемо носити майки ». Тим часом кількість постів про погодні аномалії в соцмережах, схоже, побило рекорд новин про Кейт Міддлтон , яка народила сина. Користувачі в «Фейсбуці» жартують: «Баби, де ваше літо?» , А сайти карпатських курортів зарясніли привітаннями з першим снігом. До речі, за даними Укргідрометцентру, ще раніше , 27 вересня, перший сніг випав в 1907 році, а в 1902 -му - лише 1 січня.