Аеропорти та вокзали Києва знову працюють, бомб не знайдено

Про це прес-служба аеропорту повідомила на своїй офіційній сторінці в Facebook.

"О 16.50 аеропорт "Київ" знову запрацював. Інформація про замінування не підтвердилася. Ситуація спокійна. Почалася реєстрація на рейси", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що центральний вокзал станції Київ-пасажирський працює в штатному режимі після евакуації пасажирів у зв'язку з повідомленням, що надійшло, про замінування.

"О 16:40 вокзал відновив роботу. Анонімний дзвінок про мінування виявився хибним", - повідомили УНІАН у прес-службі Південно-Західної залізниці.

Як повідомляв УНІАН, на лінію «102» зателефонував невідомий і повідомив про замінування аеропортів «Бориспіль» і «Київ», а також Центрального й Південного залізничних вокзалів.

Пізніше в УЗГ МВС України повідомили, що вибухотехніки завершили свою роботу на території Центрального та Південного вокзалів, аеропорту «Жуляни» та терміналу «В» аеропорту «Бориспіль». Вибухівки не знайшли.

Роботу вокзалів та аеропортів повністю відновлено.

Зазначається, що тільки із залізничних вокзалів було евакуйовано понад 3,5 тисячі осіб.

Правоохоронці з`ясовують особу чоловіка, який зателефонував до міліції та повідомив про замінування.

В міліції нагадують, що за таке правопорушення ст.259 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність. Максимальна санкція цієї статті – до 8-ми років позбавлення волі.