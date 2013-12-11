Міліція заявила, що аеропорти та залізничні вокзали у Києві "заміновані"
16:12, 11 грудня 2013Політика
2508 0
На лінію «102» зателефонував невідомий та повідомив про замінування аеропортів «Бориспіль» та «Жуляни», а також Центрального та Південного залізничних вокзалів.
Невідомий заявив про мінування аеропортів та вокзалів у КиєвІ, кажуть у міліції / Фото : avsim.su
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
На тему: Із терміналів аеропорту "Бориспіль" евакуюють людей
Наразі міліцією здійснюються усі необхідні заходи в зазначених місцях, йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter