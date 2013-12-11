Міліція заявила, що аеропорти та залізничні вокзали у Києві "заміновані"

На лінію «102» зателефонував невідомий та повідомив про замінування аеропортів «Бориспіль» та «Жуляни», а також Центрального та Південного залізничних вокзалів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України. На тему: Із терміналів аеропорту "Бориспіль" евакуюють людей Наразі міліцією здійснюються усі необхідні заходи в зазначених місцях, йдеться в повідомленні.

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