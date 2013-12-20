Пшонка у Раді назвав причину розгону Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту генеральний прокурор України Віктор Пшонка, інформуючи про події у ніч на 30 листопада та 1 грудня 2013 року.

Він наголосив, що підготовка площі до новорічних свят розпочалася задовго до масових акцій, а їх проведення “значно ускладнило роботу комунальників”.

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Пшонка повідомив, що керівництво департаменту культури КМДА двічі зверталося до столичної міліції щодо необхідності забезпечення правопорядку.

Він наголосив, що розслідування справи перебуває під його особистим контролем.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада о четвертій годині ранку «Беркут» побив на Майдані Незалежності студентів, які проводили акцію на підтримку євроінтеграції України. Приводом для розгону стали роботи комунальних служб для встановлення новорічної ялинки.

Вдень 30 листопада під охороною трьох сотень правоохоронців ялинку почали монтувати. На гранітних плитах Майдану ще можна було побачити не змиту кров постраждалих від нічного штурму Євромадану.

У неділю, 1 грудня, в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише у Києві взяли участь більш як півмільйона осіб. Мітингувальники, які прийшли у центр Києва, в лічені хвилини очистили Майдан Незалежності від встановлених міліцією огорож.

За ніч з 1 на 2 грудня у Києві учасники акції протесту проти дій влади звели навколо Майдану Незалежності барикади. Для цього активісти, зокрема, використали частину конструкцій розібраної новорічної ялинки і залізні щити.