Сьогодні ВР заслухає Пшонку і призначить місцеві вибори
Сьогодні розкладом засідання Верховної Ради України передбачено заслухати Генерального прокурора України Віктора Пшонку щодо подій, які сталися 30 листопада та 1 грудня під час масових акцій на Майдані Незалежності та вулиці Банковій.
Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розглянути питання щодо призначення окремих позачергових місцевих виборів.
Нагадаємо, 14 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру в перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступникові секретаря РНБО Володимиру Сівковичу,голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, на той час начальникові київської міліції Валерію Коряку і заступникові начальника київської міліції Петру Федчуку. Він також повідомив, що найближчим часом підозрюваним у перевищенні влади буде обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Президент України Віктор Янукович усунув з посад заступника секретаря РНБО Сівковича і голову КМДА Попова.