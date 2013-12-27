У Києві міліція ліквідувала бордель

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, інформація про притон до правоохоронців надійшла по телефону від невідомого сьогодні вдень.

Під час відпрацювання інформації було встановлено, що за названою анонімом адресою дійсно розташовано притон, де перебували 7 повій з різних регіонів України і 3 клієнта. «Під час бесіди було встановлено, що клієнти повій – чоловіки з наметового містечка Майдану Незалежності», - зазначили у міліції.

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Повії пояснили, що вони самостійно орендували квартиру за вказаною адресою та почали займатися проституцією. Клієнтів вони шукали на Майдані Незалежності серед мітингувальників.

Працівники міліції встановили особи жінок та склали адміністративні протоколи.