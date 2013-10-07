У Харкові накрили мережу борделів з прихованими камерами

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам заступник прокурора Харківської області Дмитро Кавун.

За його словами, на цей час відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 359, ч. 2 ст. 302 ч. 2 ст. 303 (звідництво, сутенерство, примус займатися проституцією та незаконна аудіо та відео зйомка) Кримінального кодексу України.

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Кавун зазначив, що в рамках слідства працівники прокуратури та СБУ провели обшуки на 5 об’єктах – готельних комплексах, масажних салонах та нічних клубах, які знаходилися на території Харкова та області. Після проведення обшуків у ніч на 5 жовтня було затримано четверо людей – троє чоловіків та одна жінка. Організатором мережі борделів виявився 44-річний харків’янин, роль інших затриманих на цей час встановлюється. Крім цього, правоохоронці встановлюють, чи є серед затриманих є колишні працівники міліції.

Кавун зазначив, що у виявлених борделях працювали близько 70 жінок. Всі вони будуть притягнути до адміністративної відповідальності та фігуруватимуть як свідки в рамках відкритих кримінальних проваджень.

У свою чергу перший заступник начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Володимир Коваль наголосив, що організатори незаконних закладів незаконно використовували технічні засоби аудіо та відеообладнення, за допомогою яких вони вели зйомку. Камери були встановлені в елементи декору приміщень, у яких діяли борделі.

Правоохоронці вилучили всі відеоматеріали в 5 борделях та гроші, які, найімовірніше, є виручкою від їхньою незаконної діяльності.

Коваль, посилаючись на таємницю слідства, відмовився розповісти, яким чином правоохоронці виявили факт незаконного використання прихованих відеокамер та факт діяльності місць надання інтимних послуг. Слідство контролює прокуратура області.