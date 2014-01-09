На Майдані затримали жінку, яка нібито перебувала в розшуку - МВС
20:23, 09 січня 2014Суспільство
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У Києві на Майдані Незалежності, де відбувається безстрокова акція протесту, затримано жінку, яка нібито з квітня минулого року перебувала в розшуку за погрозу вбивством
Міліція знайшла на Майдані жінку, яку шукала майже рік
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.
Як заявили в міліції, 30-річна мешканка Криму позиціонувала себе як активістка акції протесту на центральній столичній площі, але, між тим, розшукувалась міліцією за підозрою у скоєнні злочину передбаченого статтею 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
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Наразі затриману передано кримським правоохоронцям для подальшого проведення слідчих дій, зазначили в київській міліції.
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