Сьогодні Україну з неба окриють хрестом і чудотворними іконами

Архієреї Української Православної Церкви, ченці і... шановані в народі святині нашої землі - чудотворні ікони Божої Матері і ковчег з мощами святих - облетять за найближчі 7 годин Україну, зробивши в небі над нею хресне знамення. Під час польоту буде відбуватися молитва про мир в Україні.

На проведення повітряного хресного ходу дав благословення Блаженніший Митрополит Володимир. На борту літака знаходяться намісник Святої Успенської Почаївської Лаври митрополит Почаївський Володимир, намісник Київського Введенського монастиря єпископ Фастівський Даміан, намісник Київського Різдва Богородиці Десятинного монастиря архімандрит Гедеон (Харон) і братія Почаївської Лаври.

Серед святинь, якими осенят сьогодні Україну, - чудотворна Почаївська ікона Богородиці, чудотворний образ Божої Матері «Призри на смирення», Ізюмська Пещанская і Десятинна ікони Пресвятої Діви, а також ковчег з мощами святих з Почаївської Лаври.

Перед початком хресної «літа» вранці 28 січня у Київському Десятинному монастирі була звершена Божественна літургія.

Після вильоту з Києва літак зі святинями кілька разів облетить столицю України, після чого здійснить такий маршрут: Київ - Ужгород - Сімферополь - Харків. Зробивши таким чином хресне знамення над Україною, хресний хід зі святинями повернеться в Київ.

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