Прокуратура уточнює, що під час жахливої ДТП на Сумщині загинуло 12 осіб
У Сумській області 4 лютого під час зіткнення маршрутного автобуса та пасажирського електропоїзда загинули не 13, а 12 чоловік.
Це УНІАН уточнили сьогодні вупрес-службі прокуратури Сумської області.
«Внаслідок ДТП загинуло не 13, а 12 осіб, і 6 отримали тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.
Двох із постраждалих жінок вже прооперували: у них переломи, забої та розриви внутрішніх органів.
Як повідомляв УНІАН, аварія сталася 4 лютого на залізничному переїзді. Усі загиблі – пасажири автобуса.
Лінійним відділом міліції на станції Суми до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб).
У Сумській області 5 лютого оголошено днем жалоби за загиблими.