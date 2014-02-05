Прокуратура уточнює, що під час жахливої ДТП на Сумщині загинуло 12 осіб

Це УНІАН уточнили сьогодні вупрес-службі прокуратури Сумської області.

«Внаслідок ДТП загинуло не 13, а 12 осіб, і 6 отримали тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.

Двох із постраждалих жінок вже прооперували: у них переломи, забої та розриви внутрішніх органів.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася 4 лютого на залізничному переїзді. Усі загиблі – пасажири автобуса.

Лінійним відділом міліції на станції Суми до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб).

У Сумській області 5 лютого оголошено днем жалоби за загиблими.