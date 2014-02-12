На Донеччині керівники вишу два роки утримували 12 «віртуальних» співробітників

Як повідомили УНІАН у Відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, зловмисники обіймали високі посади в одному з навчальних закладів Міністерства інфраструктури України. Протягом двох років вони розкрадали бюджетні кошти за чітко спланованою схемою.

До складу групи входили двоє чоловіків, які керували територіальними філіями закладу, і жінка, секретар-касир. Використовуючи своє службове становище, спільники фіктивно приймали в штат підприємства викладачів, сторожів та інших працівників, які фактично на роботу не виходили і свої обов'язки не виконували.

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З метою прикриття своїх злочинних дій зловмисники використовували фіктивні документи, а до документів про робочі виходи і журналів навчальних груп вони вносили неправдиву інформацію. Фіктивні працівники, які були зазначені в журналах, виявилися реальними людьми, паспортні дані яких тим чи іншим чином потрапили до рук зловмисників. Ці люди навіть не підозрювали, що працюють на зазначеному підприємстві. Правоохоронці виявили 12 таких працівників.

Щомісячну заробітну плату за неіснуючих співробітників одержував лідер ОЗГ, далі він розподіляв привласнені кошти між учасниками групи. Такі дії завдали збитків обласному бюджету на суму понад 430 тис. грн.

За словами оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області Олега Зосика, гроші щомісяця знімалися через банкомати, організатор злочинного плану мав при собі зарплатні банківські карти фіктивних працівників. У ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів всі ці речові докази було вилучено. Організаторові злочинної схеми 40 років, він одружений, має двоє неповнолітніх дітей.

Матеріали кримінального провадження минулого тижня направлено до суду для ухвалення рішення. Посадовці відповідатимуть перед законом. Так, порушено відразу кілька статей Кримінального кодексу України (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 КК України). Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі, підкреслили в міліції.