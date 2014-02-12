На Вінниччині знайдено рештки загиблих під час війни солдатів

У Вінницькій області на відстані 300 метрів від перехрестя дороги Ладижин-Гайсин у напрямку дачного товариства «Швейцарія», в лісосмузі біля дороги під час обстеження території із знайденими гранатами, піротехніки виявили рештки загиблих солдатів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, схожі на гранати предмети були знайдені 10 лютого працівниками Гайсинського лінійного відділення магістральних газопроводів. Тоді рятувальники на місці події встановили, що небезпечними знахідками є дві гранати РГД-33 часів Другої світової війни. Місце виявлення боєприпасів було огороджене та взято працівниками міліції під охорону.

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Під час обстеження місця виявлення вибухонебезпечних предметів групою піротехнічних робіт УДСНС були додатково виявлені ще чотири гранати РГД-33 та набої.

Також, на глибині близько одного метра було знайдено людські скелети: 3 черепа та кістки. Крім того, у рештках було знайдено іменну капсулу радянського солдата та рештки чобіт. Найвірогідніше, що усі рештки належать радянським воїнам.