RosUkrEnergo: газ для України - не туркменський, тому і дорожчий

Швейцарська компанія RosUkrEnergo AG у першому кварталі 2008 року постачатиме Україні зокрема російський газ для заповнення паливного балансу України у зв`язку зі скороченням обсягів поставки газу з Центральної і Середньої Азії. Про це говориться в повідомленні RosUkrEnergo з посиланням на виконавчого директора трейдингової компанії Костянтина ЧУЙЧЕНКА, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

"У січні цього року відбулося зниження обсягів поставки природного газу з Центральної і Середньої Азії у зв`язку з аномально холодною погодою. Зниження поставок відносно планових обсягів становить близько 40 млн. куб. м на добу", – говориться в повідомленні.

У зв`язку з цим, для забезпечення безперебійних поставок природного газу і заповнення балансу газу України в січні 2008 року компанія RosUkrEnergo AG придбала російський газ відповідно до діючого контракту і формули ціни, узгодженої сторонами в січні 2006 року.

"У першому кварталі поточного року ціна закупівлі російського газу, розрахована за формулою, становить 314,7 доларів США за 1000 куб. м. На 16 січня 2008 року обсяг російського газу, поставленого компанією RosUkrEnergo AG споживачам України, становив близько 740 млн. куб. м", – говориться в повідомленні.

Водночас, у повідомленні не сказано, чи позначиться ціна закупівлі російського газу (розрахована за формулою у розмірі 314,7 дол. за тис. куб. м) на ціні газу, що поставляється компанією RosUkrEnergo в Україну в 2008 році, яка узгоджена і закріплена договором на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м на кордоні з Україною.

Як повідомило кореспонденту УНІАН інформоване джерело в уряді, 17 січня голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА планує вилетіти до Москви на переговори з керівництвом ВАТ "Газпром" відповідно до протокольного доручення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 9 січня. Згідно з цим документом, зокрема, Мінпаливенерго, Мінфіну, Мінекономіки і НАК "Нафтогаз України" доручено проаналізувати обгрунтованість розрахунків ставки плати за транзит російського природного газу територією України і доцільність часткової зміни її структури шляхом отримання від замовника послуг з транспортування необхідних обсягів технологічного газу для здійснення робіт з транспортування.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2007 року Україна і Росія підписали контракти на поставку природного газу в 2008 році. Контракти на поставку газу до України в 2007 році були підписані між RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) і ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

4 грудня 2007 року Росія і Україна узгодтли ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м на кордоні з Україною. Ставка за транзит російського газу через територію України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км, через територію Росії для України - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГазЕнерго".

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ "Газпром", 45% – українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.