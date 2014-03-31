Жителі Черкащини відправили понад 6 тонн продуктів для 95-ї аеромобільної бригади

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, Канівський союз ВДВ та Канівський полк Міжнародного союзу козацтва оголосив збір продуктів для 95-ї окремої аеромобільної бригади, яка дислокується в Житомирській області. Наразі ця бригада перебуває поблизу м. Генічеськ (Херсонська обл.) на кордоні з Автономною Республікою Крим.

Першими на заклик про допомогу відреагували три сільради Канівського району, які привезли близько 2,5 тонн продуктів: картоплю, сало, консерви. До збору допомоги військовим долучилися канівські підприємці, жителі міста Канів та Канівського району. Жінки приносили також шкарпетки і рушники. Загалом для вояків зібрано більше шести тонн продуктів і 3 тис. грн. За ці кошти придбали речі першої необхідності. ДП «Канівський лісгосп» і ТОВ «Канівський механічний завод» відправили для 95-ої окремої аеромобільної бригади дрова. ПрАТ «Миронівська птахофабрика» надала 300 л дизпалива, канівський підприємець виділив вантажівку. Вантаж до самої військової частини супроводжували представники Канівського союзу ВДВ.

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Як розповів голова Канівської ГО «Союз ВДВ» Костянтин Анісімов, «військові виглядали дуже стомленими. Проте вони зраділи й дякували за допомогу. Наразі вони найбільше потребують амуніції, включаючи каски, воєнну оптику, бронежилети, ліхтарі».

Канівський союз ВДВ та Канівський полк козацтва взяли постійне шефство над бригадою. Наступний рейс з допомогою планується на початку квітня.