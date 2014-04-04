На Сумщину прибули перші 18 переселенців з Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, Державною міграційною службою зареєстровано 16 переселенців, які прибули в область на постійне місце проживання, та 2 особи - строком на 6 місяців.

Разом з тим сімей військовослужбовців з Криму на Сумщині поки немає.

Згідно з повідомленням, в області діє штаб, який контролює та координує роботу з питань розміщення сімей, які прибувають на територію Сумщини з півострова.

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На сьогодні визначено 12 об'єктів, які готові прийняти переселенців. Продовжується робота по вирішенню соціально-побутових проблем громадян, які переселяються з Криму, зазначили в ОДА.