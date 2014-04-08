Убивство журналіста у Черкаській області замовне – «Свобода»

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Корсунь-Шевченківської райорганізації ВО «Свобода», місцевий осередок «Свободи» 7 квітня звернувся з вимогою до Генеральної прокуратури, СБУ, Міністерства внутрішніх справ якнайшвидше знайти замовників та вбивць журналіста.

Як йдеться у заяві місцевої організації ВО «Свобода», «…його вбивство має винятково політичний характер і однозначно є замовним. Сергієнко активно боровся з режимом Януковича, виступав проти конкретних представників цього режиму на Корсунщині, не боявся називати їхні імена на народних віче у місті. Вбивство Сергієнка мало на меті посіяти страх і паніку серед населення міста і району, зламати активістів ВО «Свобода» та ГО «Народна самооборона Корсунщини», йдеться у зверненні до правоохоронних структур.

В той же час Народна самооборона Корсунь-Шевченківського району наполягатиме, щоб закатованого журналіста Сергієнка зарахували до Небесної сотні. Тут переконані, що Сергієнка було убито через його активну громадську позицію в боротьбі з корупцією. Він пройшов усі революції, усі протестні акції, що були в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня до чергової частини Корсунь-Шевченківського райвідділу міліції звернулась мати 48-річного активіста, члена ВО «Свобода», журналіста Василя Сергієнка з заявою про те, що невідомі особи із застосуванням фізичної сили посадили її сина до автомобіля та вивезли в невідомому напрямку.

5 квітня тіло зниклого Сергієнка зі слідами катування, з пакетом на голові, з ножовими пораненнями, наручниками на руках було знайдено закопаним у землю в лісі у Корсунь-Шевченківському районі.

Однопартійці вважають, що вбивство журналіста пов’язано з його професійною діяльністю, оскільки «він писав викривальні статті щодо бізнесу народного депутата України від Партії регіонів Геннадія Бобова».

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (викрадення людини та умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Слідство у справі триває.

7 квітня голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що вимагає від міліції за тиждень знайти вбивцю Сергієнка.