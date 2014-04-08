Із представників Самооборони Майдану вже сформовано два батальйони Нацгвардії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив сотник 12-ої сотні Самооборони Майдану Тарас Зембіцький.

Він розповів, що майданівці проходять підготовку в навчальному центрі Внутрішніх військ в селі Нові Петрівці біля Києва. Там, наразі, вже завершили підготовку два батальйони, сформовані з колишніх членів Самооборони Майдану.

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“Вони готові виїжджати і на посилення охорони наших кордонів, і на посилення захисту адміністративних будівель, особливо на сході і півдні країни”, - сказав Зембіцький.

Також він додав, що з 10 квітня в навчальному центрі Внутрішніх військ розпочнеться набір новобранців до лав Національної гвардії і ті з них, хто пройде навчання і складе присягу, також приступлять до служби.