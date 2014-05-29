СБУ передала Меджлісу документи про депортацію татар з Криму

Зібрані галузевим архівом СБУ документи лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву передав голова СБУ Валентин Наливайченко сьогодні в Києві.

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За словами Валентина Наливайченка, крім цього, готується до передачі друга частина документів - про кримськотатарських військових, які були на фронтах Другої світової, і, повернувшись додому, були або знищені, або депортовані в примусовому порядку на спецпоселення. «Тобто, перемігши фашизм, вони піддалися повторному знищенню», - сказав Валентин Наливайченко.

У свою чергу Мустафа Джемілєв зазначив, що ці документи, а також передані СБУ у 2009 році засекречені повідомлення Курултаю 1917-1918 років, суттєво допоможуть історикам у встановленні правди. «Сподіваюся на продовження процесу, і ми отримаємо також документальні матеріали з діям режиму Януковича і ФСБ Росії по розколу єдності кримськотатарського народу та його Меджлісу", - сказав він. При цьому Мустафа Джемілєв допустив, що безліч документів можуть бути недоступні, тому що залишилися на території окупованого Криму.

У збірці переданих документів є ряд унікальних матеріалів - доповідні записки вищому партійному керівництву і керівництву спецслужб, агентурні донесення, плани та звіти про хід виселення, а також документи про перебування кримськотатарського народу в засланні і початок автономістських рухів серед татар. Окремою збіркою представлені матеріали про виселення кримських татар, які сьогодні зберігаються в Криму і є недоступними для українських користувачів.