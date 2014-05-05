Джемілєв заявляє про тиск на кримських татар: окупанти намагаються їх розколоти

Колишній керівник Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявляє, що в Криму татари відчувають тиск, - окупаційний режим намагається вербувати їх на свою сторону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Українському кризовому центрі.

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Він підкреслив, що після подій 3 травня, коли його не пускали на територію Криму, вже були офіційні повідомлення керівника Меджлісу кримських татар про те, що проти них порушені кримінальні справи за масові заворушення і незаконний перехід російського кордону.

«Вже почалися масові візити прокурорів, силових структур по всіх кримських татарам, а їх понад 2 тисячі (йдеться про кримських татар, які 3 травня намагалися допомогти Джемілєву проїхати на територію Криму - УНІАН) з перевірками документів, повістками про те, що вони незаконно перетинали російський кордон. Джемілєв підкреслив, що кримськотатарські бізнесмени піддаються перевіркам з тим, щоб «або повністю перекрити бізнес, або ж схилити їх до співпраці з російською владою».

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Він підкреслив, що «зараз йде посилена робота з вербування з числа кримських татар собі прихильників. Це їм не вдається. Потім вони привозять з Казані казанських татар». За його словами, все це робиться для того, щоб розколоти кримських татар. Джемілєв підкреслив, що «робота з розколу триває протягом багатьох років, але особливо інтенсивно вона велася з 2010 року», в тому числі і режимом Януковича.

Джемілєв нагадав, що кримський прокурор Наталія Поклонська заявила про можливість заборони на території Російської федерації Меджлісу кримських татар.

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За його словами, якщо офіси будуть закриті, то Меджліс може перейти на напівлегальну чи нелегальну роботу.

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Він сказав, що керівництво Меджлісу буде робити все для того, щоб акції протесту кримських татар носили «ненасильницький суто демократичний характер».

При цьому лідер кримських татар додав, що якщо з боку окупаційних властей буде застосовуватися «груба сила», то передбачити, якою буде реакція дуже складно.