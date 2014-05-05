Голова МЗС Туреччини планує виступити у Раді Європи з доповіддю про утиски кримських татар

Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутолглу планує виступити на засіданні комітету міністрів Ради Європи зі спеціальною доповіддю щодо утисків кримських татар після анексії Криму з боку Росії. Про це пише Радіо Свобода із посиланням на турецьку газету Hürriyet.

Зокрема, мова у доповіді піде про заборону на в’їзд до Криму лідерові кримських татар, визнаному у тюркському світі громадському діячу й політику Мустафі Джемілєву.

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Засідання комітету міністрів Ради Європи має відбутися 5-6 травня у Відні та пройде за участю міністрів іноземних справ країн світу.

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Як повідомляє видання, голова зовнішньополітичного відомства Туреччини також планує обговорити кримськотатарське питання на двосторонній зустрічі із своїм російським колегою Сергієм Лавровим.