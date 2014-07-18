На Черкащині літак зачепив лінію електропередач і впав у поле, пілот загинув

Вчора о 19.15 у Черкаській області поблизу с. Білашки Тальнівського району сталося падіння легкомоторного літака, загинув пілот.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситацій, пілот приватного легкомоторного літака «Бекас Х 32», знизивши апарат до небезпечної висоти, зачепив лінію електропередач. Літак упав на кукурудзяне поле та загорівся. Загинув пілот, пожежа самоліквідувалася. Читайте такожСтаном на 7 годину рятувальники виявили тіла 121 загиблого в результаті атаки бойовиків на Boeing-777 На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Черкаській області.

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