На Черкащині літак зачепив лінію електропередач і впав у поле, пілот загинув
08:46, 18 липня 2014Суспільство
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Вчора о 19.15 у Черкаській області поблизу с. Білашки Тальнівського району сталося падіння легкомоторного літака, загинув пілот.
Літак Х-32 Бекас / Википедия
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситацій, пілот приватного легкомоторного літака «Бекас Х 32», знизивши апарат до небезпечної висоти, зачепив лінію електропередач. Літак упав на кукурудзяне поле та загорівся. Загинув пілот, пожежа самоліквідувалася.
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На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Черкаській області.
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