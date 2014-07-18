Уряд допоможе знайти винуватців трагедії з Boeing-777 – Яценюк

"Увесь український народ глибоко вражений жахливою трагедією", - сказав Яценюк.

Прем'єр-міністр запевнив, що уряд України робить все можливе для забезпечення справедливого, всебічного розслідування причин катастрофи та притягнення до відповідальності усіх винуватців цієї жахливої трагедії, "як би далеко вони не ховалися і якими б невразливими наразі не здавалися".

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Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області було збито пасажирський літак, який йшов в напрямку Куала Лумпура. Загинули 280 людей і 15 членів екіпажу.