Уряд допоможе знайти винуватців трагедії з Boeing-777 – Яценюк
05:03, 18 липня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив найщиріші співчуття родичам та близьким загиблих на борту літака Boeing-777 малайзійських авіаліній у катастрофі 17 липня.
Яценюк запевнив, що уряд України робить все можливе для забезпечення справедливого, всебічного розслідування причин катастрофи
"Увесь український народ глибоко вражений жахливою трагедією", - сказав Яценюк.
Прем'єр-міністр запевнив, що уряд України робить все можливе для забезпечення справедливого, всебічного розслідування причин катастрофи та притягнення до відповідальності усіх винуватців цієї жахливої трагедії, "як би далеко вони не ховалися і якими б невразливими наразі не здавалися".
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Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області було збито пасажирський літак, який йшов в напрямку Куала Лумпура. Загинули 280 людей і 15 членів екіпажу.
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