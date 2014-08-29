До Луганська не привозять продукти та ліки, місто руйнується від обстрілів

Обстановка в Луганську продовжує залишатися критичною, впродовж тривалого часу люди живуть в умовах відсутності світла, води і зв'язку.

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Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, за інформацією жителів, обстрілювати місто стали менше, проте щодня відбуваються нові руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури Луганська. Так, городяни повідомляють про обстріл території в районі універмагу «Дитячий світ» і Центрального ринку, про займання і руйнування будівлі меблевої фабрики по вулиці Лутугинська.

За повідомленнями луганців, у місті видають гуманітарну допомогу, проте одержують її ті, хто в змозі під обстрілом дістатися до місць її розповсюдження і вистояти в черзі.

Продукти, медикаменти і паливо в місто, як і раніше, не поставляють. Завдяки місцевому виробнику і електрогенераторам щодня у продажу є хліб. Проте через те, що людям не виплачують зарплати, пенсії та соціальні виплати, у них закінчуються гроші.

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Незважаючи на збройні протистояння в Луганську, працівники комунальних служб роблять все можливе для того, щоб вивозити з території житлових кварталів сміття. Також здійснювалися спроби ремонту пошкоджених тролейбусних контактних мереж, проте робота фахівців зводиться нанівець через чергові обстріли і влучення боєприпасів.

Зберігається критична ситуація з відсутністю в місті води. У зв'язку зі зниженням температури повітря на вулиці гострим стає питання похолодання у квартирах, в яких вибито шибки.