У Луганську 17-й день критична ситуація: постачання продуктів та ліків не відновлені

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, за інформацією городян, у ніч з 18 на 19 серпня райони Луганська знову було піддано обстрілу, дуже постраждала центральна частина міста, зокрема, територія Центрального ринку, будинки в районі площі Героїв Великої Вітчизняної війни, кварталу Алексєєва. В результаті збройних зіткнень дістали поранення і загинули мирні жителі, є нові руйнації.

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Учора через влучення снарядів на територію Центрального ринку, спалахнули торгові модулі, сталася сильна пожежа. Є інформація про те, що постраждав підземний перехід неподалік від ринку. Луганці також повідомляють про пожежу в будівлі Дитячої обласної лікарні.

У продажу є лише найнеобхідніші продукти. Хліб продають з машин, за ним шикуються великі черги.

У районі Містечка заводу «ОР» через течу водопроводу є вода, яку люди набирають для технічних цілей.

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В умовах високих температурних показників відсутність води впродовж тривалого часу, а також нагромадження в місті сміття може стати причиною виникнення інфекційних захворювань.

Гострою залишається проблема припинення постачань до Луганська продуктів харчування, медикаментів і пального. Зарплати, пенсії і соціальні виплати в Луганську також не виплачують.