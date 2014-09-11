Сьогодні в Україні стартують фестивалі "Гогольфест" і "Джаз Коктебель"

Про це повідомляють організатори подій.

7-й Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» триватиме протягом десяти днів, з 11 по 21 вересня, у просторі промзони на Видубичах.

Як повідомляють організатори, цього року програма фестивалю на 95% складається з українського продукту і проходить під девізом «Україна покаже себе світові!».

Читайте такожСьогодні у Маріуполі стартує міжнародний кінофестиваль «КіТи»На фестивалі буде п'ять сцен, з них три - виключно музичні. Відкриють «ГогольFest» Dakh Daughters band (Україна), Orkestronika (Франція) і Che y Moche (Іспанія) музично-театральним перфоменсом «Вільні, як Птахи» (режисер-постановник Влад Троїцький).

"Джаз Коктебель" цього року змінив локацію, і відбудеться в Одеській області, на узбережжі селища Затока. Цього року там виступлять Дахабраха, Джамала, Друга Ріка, Brazzavile, Zdob si Zdub, Надін Шах та інші.

Фестиваль триватиме з 11 по 14 вересня.

У рамках Гогольфесту відбудеться також традиційна after party Koktebel Jazz Festival, де виступатимуть PaniValkova, Анастасія Плис і Аліна Бронішевська, Lika Bugaeva, Вагоновожаті.