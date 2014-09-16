Арт-директор "Джаз Коктебель" поскаржилася на шахрайство фестивалю Кисельова

Про це розповіла арт-директор Koktebel Jazz Festival Олександра Єрченко, повідомляє Крим.Реалії.

Як відомо, за ініціативою гендиректора російського пропагандистського агентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова в Коктебелі на минулих вихідних відбувся "альтернативний фестиваль джазової музики" Koktebel Jazz Party. Олександра Єрченко звинуватила організаторів цього заходу в тому, що вони вели себе недобросовісно: вони надсилали зарубіжним артистам запрошення від імені Koktebel Jazz Festival і тим самим дезорієнтували їх.

Читайте такожСьогодні в Україні стартують фестивалі "Гогольфест" і "Джаз Коктебель"«Мені зовсім випадково прийшов лист від одного з менеджерів артиста, з яким ми хотіли укласти контракт. Представники псевдофестивалю Koktebel Jazz Party у своєму листі до цього музиканта писали, що запрошують його на дванадцятий міжнародний фестиваль, і скинули посилання на наш офіційний сайт», – обурилася Єрченко.

Незважаючи на те, що організатори «Джаз Коктебель» не зможуть проводити його в анексованому Криму, вони не мають наміру змінювати назву, повідомила президент фестивалю Лілія Млинарич.

«Це зареєстрований бренд. Ми маємо на нього всі права. Як український проект вони захищені не тільки в Україні, але і в Європі, і в Росії також», – зазначила Млинарич.

Чи буде наступний «Джаз Коктебель» знову проводитися в Затоці – поки невідомо. Організатори фестивалю сказали, що будуть думати над цим, і підкреслили: нинішнє місце проведення їм сподобалося.